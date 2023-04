"Tanta attesa, siamo in corsa per i playoff fino alla fine"

di Andrea Verdolini

La Recanatese vive questa vigilia particolare da un lato con la serenità di chi il primario obiettivo l’ha già raggiunto da un pezzo, ma anche con l’adrenalina che suscita il "grande evento" perché di questo si tratta, con spalti finalmente gremiti e la possibilità, ancora concreta, di agganciare un decimo posto che avrebbe dello sportivamente miracoloso. Tutto questo ovviamente con la massima considerazione verso un avversario come l’Ancona forte e gasato al punto giusto, dopo aver asfaltato il Rimini, guarda caso, nel mirino dei giallorossi per l’approdo nei playoff. Per certi aspetti lo stato d’animo migliore per affrontare sfide di questo tipo: "Davvero c’è un’attesa stimolante – dice il direttore sportivo Josè Cianni – perché siamo ancora in corsa e vogliamo giocarcela sino alla fine". I dorici nel frattempo si annunciano in grande spolvero. "Diciamo che si è visto uno stravolgimento nell’assetto tecnico-tattico della squadra. Una compagine che non scopro certamente oggi: ha fatto una splendida prima parte di stagione, nell’ultimo periodo ha accusato dei problemi ma, indipendentemente da chi mancherà, hanno una rosa fortissima con, basti dire, Melchiorri che sostituirà Spagnoli. Il loro 3-4-2-1? Non sono fondamentali le formule ma la qualità dei protagonisti e per noi sarà di certo un match complicatissimo ricordando anche l’andata (4-0 per i dorici, ndr)" Di certo, a Reggio Emilia e Chiavari avete dimostrato di non essere sazi, anzi tutt’altro: "Vero, ma ci dispiace tantissimo per la partita giocata bene ma persa in casa con l’Olbia e in caso di verdetto diverso forse adesso facevamo altri discorsi. Non siamo sazi, non lo saremo sino in fondo perché è lo spirito di questa società e di riflesso anche di questo gruppo straordinario". Nel frattempo non si sta con le mani in mano e al Tubaldi si è anche visto ieri un giocatore in prova, un esterno d’attacco classe 2002 di origini haitiane con esperienze recenti nel girone campano di Eccellenza. Cianni lo ha individuato da tempo ma adesso dovrà inevitabilmente superare i test dello staff tecnico: "Obiettivamente, conclude, eravamo anche noi preoccupati all’inizio ma il risultato che abbiamo ottenuto oggi viene da lontano, da molto lontano e non solo da questa stagione. E’ una crescita esponenziale della società e di tutti i componenti, io per primo ovviamente. Riguardo a dopodomani sarà una bella festa dello sport prima e dopo: nei 90 minuti daremo più del massimo, statene certi".