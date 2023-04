Tanti tifosi vicini ai biancorossi A Fabriano caccia alla salvezza

È prevista pioggia e non farà nemmeno caldo, ma dovrebbe esserci un bel po’ di tifosi al seguito del Chiesanuova domenica per la penultima giornata di Eccellenza in casa del Fabriano Cerreto. Dopo la sosta e prima della sosta, perché il campionato si rifermerà subito per il Torneo delle Regioni per poi terminare il 30 aprile. Per il Chiesanuova sarà l’ultima trasferta, assai importante e potenzialmente in grado di emettere il verdetto più bello, quello della salvezza. I biancorossi, quint’ultimi, affronteranno il team terz’ultimo 8 punti dietro nella seconda uscita in modalità autogestione (debutto ok contro l’Osimana, 1-0 Mongiello all’89’). I cartai vengono invece da quattro stop di fila e sono reduci da otto incontri senza successo, tuttavia Monteneri e soci ben ricordano come vennero messi in difficoltà all’andata dai rivali. Allora il gruppo di Destro era in crisi nera venendo da sei ko di fila, ma avrebbe meritato più dello 0-0 finale.

Andrea Scoppa