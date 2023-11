Taranto cede soltanto al tie-break. Lube: più difficile del previsto

Lube

CUCINE LUBE : Chinenyeze 10, Zaytsev 6, Lagumdzija 25, Nikolov 19, De Cecco 3, Anzani 1, Balaso (L), Motzo 1, Bottolo 7, Bisotto, Larizza, Yant, Diamantini 3. N.E. Thelle. All. Blengini.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gargiulo 16, Trinidad De Haro 2, Lanza 11, Jendryk 5, Russell 21, Gutierrez 22, Rizzo (L), Sala, Bonacchi, Raffaelli. N.E. Alletti, Luzzi, Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.

Arbitri: Piana (Mo) e Saltalippi (Pg).

Parziali: 25-22 (27’), 22-25 (30’), 21-25 (29’), 25-22 (32’), 18-16 (26’).

Note: spettatori 2489; Lube bs 18, ace 6, muri 8, ricezione 47% (perfetta 28%), attacco 52%; Gioiella Prisma bs 23, ace 4, muri 9, 50% (30%), 48%.

Il nuovo coach di Taranto, il navigato Travica, alla vigilia aveva detto "venderemo cara la pelle". E’ stato proprio così e la Lube ha dovuto penare tanto per mettere a segno la terza vittoria di fila in SuperLega, quarta in assoluto. Una sfida interminabile, finita dopo 144’. Certo più emozionante che bella dal punto di vista tecnico, almeno per i tifosi di casa che hanno visto i vice campioni d’Italia discontinui, con i set vinti sopra il 60% d’attacco e gli altri sotto il 40%. Taranto cade al tie-break per la quarta volta e rimane senza successi, ma esce dall’Eurosuole Forum che non è più ultima.

Primo set. Blengini torna al sestetto base ma gli ospiti devono dare e "darsi" risposte e si portano sull’11-13 toccando molti palloni a muro. La Lube non trova i break necessari e ringrazia i rivali che di colpo sbagliano tutto. Il parziale è ribaltato: 22-20. Appunto il servizio lungo di Gutierrez dà il 24-21, Chinenyeze firma l’1-0.

Secondo set. I biancorossi alternano buone cose ad errori, cala Nikolov. Quando Gargiulo mura Anzani diventa 13-16 e ancora il centrale segna un "gol in mischia" che poteva dare il 23-23. Poi ci pensa Gutierrez.

Terzo set. Balaso salva l’impossibile e una grintosa Lube sembra reagire bene volando 15-10. Poi però si spegne improvvisamente e va in tilt subendo il recupero di Taranto e la battuta float fino al 17-17. Zaytsev fa 19 uscendo dalla gara poi anche fisicamente. La Gioiella Prisma "fa la Lube", Gargiulo mura Yant per il 20-24, Russell dà il sorpasso.

Quarto set. Blengini butta dentro Diamantini e Bottolo, l’ace di Lagumdzija propizia il 12-8 ed emerge Nikolov che farà 77. Taranto non molla mai e col muro di Gutierrez su Lagumdzija sigla l’insidioso 23-22. Sala regala il 24-22 in battuta, poi attacco out di Russell.

Quinto set. Blengini non ritocca il sestetto, i suoi vanno sotto 4-7 su una incomprensione che sembra presagio del peggio. Invece la Lube si rifà sotto e il clima diventa da playoff. Si va punto a punto, un imbarazzante errore in battuta di Lanza regala il match ball 14-13, ma Gutierrez manda ai vantaggi. A sancire la vittoria un mani-out di Bottolo e poi il muro di Chinenyeze su Gutierrez.

Andrea Scoppa