Tartabini ci crede: "Il finale dipende da noi stessi"

Vien da dire che era destino. Trodica e Casette Verdini l’hanno fatto ancora, come all’andata si sono spartite la posta in palio. La cosa buffa è che è finita di nuovo 2-2 e sempre con ultima rete in zona Cesarini ad opera del team ospite. Ecco perché il rammarico maggiore è per i biancocelesti e Tartabini, per l’occasione capitano, non lo nasconde: "Il risultato è giusto – spiega –. Tuttavia se vuoi puntare in alto e sei andato in vantaggio recuperando da 0-1 (favoloso il 2-1 di Zandri di destro dalla distanza) non devi prendere gol. Dobbiamo fare mea culpa se vogliamo crescere. La fascia di capitano? Sì, mi ha fatto piacere, mi sento in difetto verso l’ambiente dato che ho giocato pochissimo a causa di peripezie fisiche". Nota positiva il fatto che al momento i playoff si farebbero e, con l’Aurora che riposerà nel weekend, voi e il Centobuchi potrete rosicchiare altri punti. "Secondo me tutto è nelle nostre mani, a prescindere dal riposo o da chi affronti. Abbiamo battuto l’Aurora e la Civitanovese, tutto dipende da noi".

Andrea Scoppa