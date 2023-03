Tegola per la Recanatese: Giampaolo ko

Atene piange e Sparta… non ride: in vista dello scontro diretto di domani Recanatese ed Alessandria sono alle prese con acciacchi vari. Dall’infermeria giallorossa le ultime su Daniel Giampaolo non lasciano spazio a dubbi. L’attaccante romano infatti accusa uno stiramento alla coscia che lo costringerà a star fuori per almeno una ventina di giorni, nonostante all’inizio il problema sembrasse di lieve entità. Una stagione purtroppo poco fortunata per lui che già a Pontedera, nell’ottobre scorso, fu costretto ad uscire per un infortunio muscolare. In più il centrocampista Giovanni Foresta lamenta un problema al dito di una mano dopo un fortuito incidente domestico: ovviamente farà di tutto per esserci, stringendo i denti, con le dovute precauzioni. La lista dei lungodegenti poi è arcinota con l’unica lieta novella rappresentata dai costanti progressi di Raparo che tuttavia manca dalle tenzoni agonistiche dal derby di Fermo, quindi dal 15 gennaio scorso.

Anche dal Piemonte però l’elenco di possibili assenti risulta piuttosto lungo, oltre allo squalificato Cristophe Renault espulso nella gara con la Vis Pesaro (ci sarà invece il gemello italo-francese Guillame) sarà out Alessio Sabbione arrivato a gennaio dalla Triestina ma che sinora ha giocato col contagocce. Da tempo immemorabile sono fuori Bellucci e l’ivoriano N’Gbesso ed anche il giovane, molto interessante, Lorenzo Pellegrini non è disponibile. Una "certezza" sarà il centrocampista Marco Nichetti, per una vita all’AlbinoLeffe e che ora detiene le chiavi del gioco della squadra di Lauro: "anche alla luce di quello che abbiamo fatto di recente – ha detto – dobbiamo credere alla salvezza. Con la Recanatese mi aspetto una gara simile a quella dell’andata: troveremo un 4-4-2 compatto, con una squadra molto brava ad aggredire e ripartire. Penso che noi dovremo essere molto attenti a non scoprirci proprio per evitare il contropiede".

Gara anche tra bomber: Galeandro, 7 reti e Sbaffo 10 reti: "Sbaffo lo conosco bene anche se a Bergamo faceva più il centrocampista: giocatore molto tecnico che ha tanti colpi ed a cui piace spaziare un po’ su tutto il fronte d’attacco. Il nostro invece è un attaccante puro: penso sarà un bel duello. L’aspetto importante per noi è uscire con dei punti, costi quel che costi anche magari con una partita meno bella rispetto ai nostri standard".