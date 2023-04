Tegola per l’Imolese: due punti in meno

Due giornate ancora da giocare e tanti verdetti da chiarire. La zona retrocessione rimane calda dopo i due punti di penalizzazione inflitti all’Imolese. Così il Montevarchi ha ancora possibilità di rimanere in serie C, nonostante l’ennesima sconfitta. Punti importanti per Alessandria e Vis Pesaro che continuano a sprare nella salvezza diretta, anche se Olbia, Fiorenzuola e Torres hanno fatto tutte bottino. In chiave promozione in serie B, scatto della Reggiana che torna sopra di due punti sulla Virtus Entella, fermata dalla Lucchese, vogliosa di un posto nei playoff. Il Cesena rimane in scia. Il quarto posto invece sarà una lotta tra Gubbio e Carrarese, mentre l’Ancona, dopo il tonfo, scende sotto il Pontedera, ufficialmente nella griglia delle 10 per salire in B. Per gli ultimi tre posti ci sono Siena, Lucchese e Rimini. Ma ancora dovranno sudarsela.