Con il pareggio ottenuto contro il Chiesanuova, è tornato a muovere la classifica il Valdichienti Ponte, dopo un "nero" avvio di girone di ritorno, in cui sono arrivate quattro sconfitte. Adesso la testa è rivolta a domenica quando gli uomini di mister Bolzan saranno di scena sul campo dell’Osimana. "È arrivato un punto, ma – spiega il diesse verdefluo Daniele Gianfelici – potevamo e dovevamo fare di più per dare il via ad un percorso di rilancio. Ora ci attende una sfida complicata in cui affronteremo una squadra ostica ed organizzata, che difficilmente subisce gol, quindi dovremo approcciarla con la convinzione di dover fare punti senza pensare ad altro". I calzaturieri sono al momento scivolati fuori dalla zona playoff (i punti in graduatoria sono 29) che però resta ampiamente alla portata in quanto distante solo quattro lunghezze. "Senza dubbio – afferma Gianfelici – il campionato è equilibrato e non ci sono risultati scontati, mancano sempre meno impegni alla fine e il margine di errore è più risicato. Noi dovremo continuare a lavorare a testa bassa, ragionando partita dopo partita poi al termine della stagione vedremo dove saremo arrivati. Certo è che questo 2023 non è iniziato nel migliore dei modi".