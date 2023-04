Testacoda con il Pineto: Tolentino a caccia di punti

A cinque giornate dal termine del campionato va in scena Pineto-Tolentino, "testa-coda" del turno prepasquale. La trasferta cremisi appare proibitiva, visto che gli abruzzesi di mister Amaolo sono lanciatissimi verso la Lega Pro. Ma il calcio è bello perché, alla vigilia di ogni match, ti lascia dire "mai dire mai". Così la truppa di Zannini spera nell’impresa, non volendo rinunciare al sogno salvezza, almeno fino a quando la matematica glielo permetterà. Sull’altro fronte è il centrocampista Fabrizio Losicco, vecchia conoscenza del Matelica, a predicare prudenza: "Dovremo approcciare la gara nel modo giusto perché non dobbiamo pensare che sarà facile – spiega il giocatore del Pineto –. Questo girone è molto combattuto, basti pensare che per salvarsi occorrono più di 40 punti. Se non scendi in campo concentrato, vieni punito da qualsiasi avversario. Guai a peccare di superbia". Losicco è stato a Matelica per due stagioni e questo è il suo terzo campionato di serie D nel girone F. Col Pineto ha conquistato anche la finale di Coppa Italia, trofeo che il centrocampista ha già vinto col Matelica nel maggio 2019 e col Gavorrano nel 2022. "La stagione – dice – sta andando bene, non ci possiamo lamentare. Spero di calare anche il tris di Coppa". Non sarà della partita invece l’ex di turno, Leonardo Nonni, in forza al Tolentino lo scorso anno. E’ infatti squalificato, come lo è il centrocampista Marcelli nelle file cremisi. Resterà fuori anche l’infortunato attaccante Vitiello. Di conseguenza, vista anche la buona prestazione contro il Team Nuova Florida, mister Zannini potrebbe schierare a Pineto la stessa formazione di domenica oppure potrebbe fare un po’ di turnover, qualora riscontrasse affaticamento muscolare in qualche elemento.

Probabile formazione: Gagliardini, Lattanzi, Mataloni, Stefoni, Nagy, Salvatelli, Tizi, Rozzi, Moscati, Gori, Papaserio.

m. g.