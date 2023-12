Thunder rimaneggiata, ko a Udine

DELSER CRICH

76

THUNDER MATELICA

63

DELSER CRICH : Cappellotti 2, Bovenzi 10, Ronchi 16, Penna, Bacchi 7, Katshitshi 2, Shash 11, Cancelli 11, Bianchi, Gregori 18. All. Riga.

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 19, Cabrini 3, Stronati, Celani 1, Gramaccioni 9, Zamparini 7, Poggio 20, Montelpare, Michelini, Offor 4, Sanchez. All. Sorgentone.

Arbitri: Ricci di Vicenza e Zuccolo di Pordenone.

Parziali: 24-19, 21-10, 18-14, 14-20.

Si interrompe a Udine la striscia positiva della Halley Thunder. Dopo sette vittorie di fila, la squadra di coach Sorgentone ferma la sua corsa nel recupero della sesta giornata di andata, giocatosi ieri sera in Friuli. Il match era stato rinviato lo scorso 11 novembre per gli impegni della Georgieva con la nazionale bulgara. E per ironia della sorte la stessa Georgieva non ha potuto affrontare la sfida per infortunio, così come il capitano Debora Gonzalez, ferma ai box per un problema al ginocchio. Senza di loro la Halley ha cercato di fare una prestazione a testa alta, ma le friulane sono riuscite a scavare un bel solco nel secondo quarto, andando al riposo sul 45-29, dopo aver raggiunto pure un massimo vantaggio di 21 punti. Nella ripresa la gara è ricominciata sugli stessi binari, con Udine capace di imprimere un’ulteriore accelerazione fino al 63-43 di fine terzo quarto. A quel punto, quando l’incontro sembrava ormai in mano alle padrone di casa, la Halley Thunder è stata brava ad accorciare le distanze, grazie a una difesa a zona ordinata e caparbia, arrivando a -9 sul 65-59. Con metà dell’ultimo quarto ancora da giocare la sfida sembrava riaperta, ma Udine ha interrotto il blackout con una tripla della Gregori e da lì in poi ha ripreso in mano le redini della gara fino a concludere senza affanno a +16. Le friulane agganciano Roseto in vetta, mentre Matelica resta da sola al secondo posto con due lunghezze di ritardo rispetto alla coppia di testa.

m. g.