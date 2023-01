Tifosi al seguito dei biancorossi

Nel Giorno della Memoria la WithU Verona ha ricordato la terribile tragedia dell’Olocausto pubblicando sul suo canale YouTube il video della visita fatta al campo di concentramento di Majdanek, struttura che i nazisti usarono in Polonia. La visita era stata fatta a settembre per un torneo pre-campionato, ma appunto il video è stato postato ieri. "Abbiamo ascoltato il rumore del silenzio di quelle mura e sono sicuro che questa esperienza rimarrà incastrata nel cuore e nell’anima di ognuno di noi. Avere memoria è dovere" queste le parole del tecnico Radostin Stoytchev. A proposito di viaggi ma di tutt’altro tipo, saranno una cinquantina i tifosi biancorossi che domani saranno a Verona per sostenere la Lube. Partiranno in pullman e varie auto per il Veneto e rinnoveranno lo storico gemellaggio con i tifosi gialloblù. Un bel seguito dopo il record stagione di presenze interne fatto registrare sabato contro Trento.