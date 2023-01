Tifosi, atleti e dirigenti: tutti insieme appassionatamente

Tifo e spensieratezza hanno caratterizzato la cena organizzata mercoledì da Lube Nel Cuore al Cosmopolitan Hotel di Civitanova per festeggiare il nuovo anno e soprattutto ritrovarsi, con giocatori e staff biancorosso, per un appuntamento che era tradizionale fino al 2020 e poi la pandemia aveva interrotto. Centinaia di supporter hanno aderito all’iniziativa ed hanno partecipato ad una vera festa, nonché una dimostrazione di vicinanza alla squadra dopo il ko di Coppa Italia e a tre giorni dalla trasferta di Modena. Ben condotta dal simpatico Marco Moscatelli, il galà è stato introdotto da Giuliana Grifantini, presidentessa di LNC. "È davvero speciale essere qui –ha detto vestita rigorosamente di rosso – sia perché è periodo di festività sia perché da tre anni non potevamo farlo. Adesso vorremmo compiere l’altro passo, vale a dire tornare a riempire il palazzetto". Quindi lo speaker Fabio Domizi ha presentato uno alla volta atleti e allenatori che poi hanno preso posto ognuno su un tavolo in base ad una estrazione. La serata è proseguita con gli abituali momenti della sfida canora (scoprendo che il vice-allenatore Romano Giannini ha un passato da cantante e si era esibito negli show di Fiorello quando faceva i karaoke nelle piazze) e l’intervista doppia che ha coinvolto De Cecco e Bottolo, più Zaytsev ed Anzani con dichiarazioni "extra". Il centrale ha scherzosamente definito il giovane schiacciatore "logorroico", mentre per il capitano Bottolo è "un modello" per la bellezza. Non sono mancate frecciatine agli acerrimi rivali di Perugia e lo stesso Zaytsev ha lanciato un coro contro la sua ex squadra. La festa si è avviata verso l’epilogo con l’estrazione della lotteria che ha messo in palio premi di ogni tipo. Risate e sfottò per Nikolov che ha avuto due biglietti estratti aggiudicandosi due pandori. Albino Massaccesi, vice presidente della Lube, ha salutato così i presenti: "Ringrazio tutti, oggi si è costruito un gruppo che va oltre la distinzione tra Lube Volley e Lube Nel Cuore. Possiamo definirlo un tutt’uno tra squadra e tifosi. I nostri ragazzi, dall’età media più bassa rispetto al passato, si sono integrati subito nella famiglia biancorossa, insieme a tutti voi. Questo è un punto di partenza o di ripartenza per un team che ha bisogno di un sostegno continuo dei tifosi. La stagione non sarà facile, ma il vostro apporto ci aiuterà a portare fino in fondo i nostri obiettivi".

Andrea Scoppa