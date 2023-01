Tira un fumogeno allo stadio Tubaldi, tifoso a rischio Daspo

È stato denunciato dai carabinieri della stazione di Recanati un recanatese di 37 anni, accusato di aver lanciato un fumogeno a pochi minuti dal fischio finale della partita, allo stadio Nicola Tubaldi, tra Recanatese e il San Donato Tavernelle. L’uomo, che si trovava sugli spalti destinati alla tifoseria di casa, è stato sorpreso dai carabinieri mentre accendeva un fumogeno di colore rosso abbandonandolo poi sulle gradinate dove vi erano altri 35 supporter. Per questo il tifoso, fermato dai militari al cancello di uscita dello stadio, è stato identificato e denunciato per lancio e utilizzo di un fumogeno all’interno di impianti sportivi. I carabinieri, inoltre, a conclusione delle indagini e dopo successivi accertamenti, hanno verificato che il recanatese non è nuovo a simili comportamenti, tanto che tra il 2008 e il 2010 era stato destinatario di due altri Daspo, emessi dalle Questure di Torino e di Teramo. Per questo i carabinieri di Recanati hanno avviato nei suoi confronti la procedura per l’irrogazione di un nuovo Daspo.

ant. t.