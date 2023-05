Tittarelli segna e vince il titolo di capocannoniere

CHIESANUOVA

2

SANGIUSTESE

2

CHIESANUOVA: Carnevali, Bianchi, Iommi, Vitali (1’st Rotondo), Lapi, Monteneri (11’st Mongiello), Pasqui, Carboni (1’st Farroni), Tittarelli (19’st Wolhein), Cicconetti (28’st Fermani), Rapaccini. All. Lupetti.

SANGIUSTESE: Monti (3’st Calcabrini), Tomassetti, Pagliarini, Iuvalè, Tarulli, Paoloni (11’st Iommi), De Stefano (45’st Adami), Tissone, Tonuzi (36’st Cheddira), Ercoli (11’st Loviso), Cinque. All. Morganti.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 42’ Cinque, 13’st su rigore Tittarelli, 38’st Mongiello, 41’st De Stefano.

Note: spettatori 150 circa; corner 5-5; recupero 1’ e 4’.

Il risultato non era importante e non ha lasciato vincitori o vinti, ma Chiesanuova-Sangiustese ha incoronato il re dei cannonieri di Eccellenza: Gabriele Tittarelli. Nel 2-2 del "Capponi" di Treia c’è infatti la sua firma a inizio ripresa, la rete che lo porta a 16 centri staccando Iori della Jesina. Era questa la mission dei biancorossi dopo aver centrato e festeggiato la permanenza con un turno di anticipo e, contro una rivale anch’essa in vacanza da una giornata, è finita con un salomonico 2-2. Giustamente il duo Monteneri-Iommi dà spazio ai baby e rimette in porta Carnevali un anno dopo il grave infortunio. La Sangiustese è più pimpante e termina la prima frazione avanti grazie al guizzo di Cinque al 42’. Al 13’ della ripresa il pari è speciale, perché Titta-gol si procura un rigore e lo trasforma a fil di palo superando il 2005 Calcabrini che pure aveva intuito. Al 38’ il gemello del gol Mongiello fa 2-1, poi tre minuti dopo De Stefano impatta di nuovo.

Andrea Scoppa