Tizi: "Tolentino, noi ci crediamo"

Il Tolentino torna al successo dopo un lungo digiuno e conquista la seconda vittoria casalinga della stagione. Tre punti tutti insieme li aveva conquistati solo il 26 febbraio superando il Montegiorgio. Stavolta a finire ko è stato il Trastevere, una delle formazioni più forti e più in forma del girone. Non è stato facile portare a casa l’intera posta, ma i ragazzi di mister Zannini ci sono riusciti con una prova convincente e ciò gli ha permesso di evitare la matematica retrocessione. Quando mancano, infatti, due soli turni al termine del campionato, i cremisi possono ancora sperare nel miracolo play out, ma devono conquistare 6 punti (quindi vincere entrambe le sfide, a Porto D’Ascoli e poi in casa col Roma City), sperando anche nei passi falsi di Montegiorgio, staccato ora di tre lunghezze, e del Notaresco, in vantaggio di cinque punti. Gli abruzzesi domenica giocano a Termoli, altra squadra che vuol salvarsi, mentre il Montegiorgio scende a Vastogirardi per un’altra sfida che vale la permanenza in serie D. Insomma, non è ancora stata scritta la parola "fine" su questa incredibile stagione del Tolentino. "La vittoria contro il Trastevere – dice l’attaccante Lorenzo Tizi – deve essere uno stimolo in più per cercare di raccogliere il massimo nelle restanti due partite di campionato. Noi ci crediamo ancora, ci abbiamo sempre creduto di poter arrivare ai playout, anche se purtroppo i risultati non arrivavano...". Zannini, per la trasferta di Porto d’Ascoli, recupererà Di Biagio dopo un turno di squalifica, ma non avrà Rozzi, espulso domenica contro la compagine capitolina. Il tecnico spera di disporre anche di Salvatelli, che ha saltato la sfida per infortunio, mentre gli altri due acciaccati – Gori e Vitiello – hanno giocato solo uno spezzone di gara.

m. g.