Tolentino, 90 minuti per salvarsi Vincere e sperare negli altri

"Non sarà una domenica qualunque". Lo dice il presidente del Tolentino, Marco Romagnoli, sottolineando l’importanza di questi ultimi 90 minuti di campionato. I cremisi, dati ormai per spacciati da parecchie giornate, hanno tirato fuori l’orgoglio e, vincendo due gare di fila (contro Trastevere e Porto D’Ascoli), sono riusciti a tenere vive le loro speranze di salvezza fino all’atto conclusivo della stagione regolare, come aveva auspicato mister Zannini. L’obiettivo è conseguire il terzo successo consecutivo ai danni del Roma City, avversario odierno al "Della Vittoria", e sperare nella sconfitta di almeno una fra Termoli e Notaresco che, staccate di tre punti, sono impegnate rispettivamente sul campo del Nuova Florida e in casa con il Fano dell’ex tecnico cremisi Mosconi. In ballo c’è pure il Montegiorgio, che ha gli stessi punti del Tolentino ed è chiamato all’impresa contro la vice capolista del girone, la Vigor Senigallia.

Se due squadre dovessero arrivare a pari punti, il regolamento prevede lo spareggio per non retrocedere direttamente in Eccellenza. Insomma, le chances ci sono ancora, ma bisogna battere il Roma City che non è certo un bel cliente.

"Confidiamo nel sostegno di tutto il popolo cremisi – dice il presidente Romagnoli, invocando l’aiuto dei tifosi – ed è per questgo che abbiamo deciso per l’ingresso gratuito allo stadio. La squadra sa di potersela giocare, ci crede, pur sapendo che l’epilogo di questa stagione non dipenderà solo dal risultato del nostro campo".

Mister Zannini deve rinunciare allo squalificato under Lattanzi e all’infortunato Salvatelli, un altro giovane di sicuro affidamento. In compenso rientra Rozzi (che può essere utilizzato anche in difesa) ed è disponibile quel Vitiello autore dell’importante doppietta di domenica al "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto.

Probabile formazione: Gagliardini, Massarotti, Stefoni, Rozzi, Nagy, Gori, Marcelli, Papaserio, Tizi, Moscati, Vitiello.

