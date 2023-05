Tolentino, addio con mister Zannini Per la panchina si parla di Buratti

Mister Gianfranco Zannini non siederà sulla panchina del Tolentino nella prossima stagione. Lo comunica la società cremisi con una nota che segue di pochi giorni la fine del campionato e la retrocessione in Eccellenza. Al suo posto potrebbe arrivare il tecnico pollentino Roberto Buratti, fresco vincitore del torneo di Prima categoria con l’Elpidiense Cascinare. Il suo nome, stando ai rumors del momento, è quello più accreditato. "Nei prossimi giorni – dice il presidente Marco Romagnoli – cominceremo a ufficializzare le prime e più importanti scelte tecniche. Cercheremo di tenere con noi il maggior numero possibile di giovani della ‘cantera’. Sarà un Tolentino giovane, dal cuore cremisi, con puntelli di comprovata esperienza. Ribadisco, inoltre, che non ci sono in vista vendite della società o ingresso di nuovi soci nel sodalizio. Non perché vogliamo rimanere, a ogni costo, noi alla guida del Tolentino, ma perché le condizioni per consegnare in mani sicure il club non si sono registrate. Ai tifosi chiedo di starci vicino, come hanno fatto lo scorso anno. Sappiamo bene che non ci sarà consentito di sbagliare e cercheremo di non deluderli. Anche perché tutti i proprietari dell’Unione sportiva Tolentino 1919, in primo luogo, sono dei tifosi cremisi dalla nascita". Nel comunicato stampa la società cremisi ringrazia mister Zannini "per l’impegno profuso e per quanto è riuscito a fare in un’annata difficile e sfortunata", augurandogli le migliori fortune dal punto vista umano e sportivo. "Zannini ha messo tutto quello che poteva per evitare la retrocessione – si legge nella nota – e la sua non riconferma non può e non deve suonare come una bocciatura. Con Gianfranco c’è un legame profondo che va oltre i risultati del campo. La società ha ritenuto necessario e utile per entrambe le parti programmare un progetto tecnico totalmente nuovo. Non abbiamo nulla da rimproverargli, però tutte le retrocessioni sono foriere di scorie che potrebbero riaffiorare, anche se la nostra salvezza alla fine è sfumata per tutta quella serie di incroci maledetti che ben sappiamo".