"Tolentino atteso da due partite decisive"

Non c’è tempo in casa Tolentino per leccarsi l’ennesima bruciante ferita di questa amara stagione. Domani, infatti, la squadra di Zannini torna nuovamente in campo per il recupero della gara esterna col Vastogirardi, che venne rinviata lo scorso 5 febbraio a causa della neve. Certo, perdere 1-0 il derby contro la Samb, subendo gol al 96’, a tempo ormai scaduto, suona come un’autentica beffa, ma è inutile ormai piangersi addosso o recriminare sul latte versato. Bisogna subito ritrovare la forza per giocarsi le ultime chances di salvezza. "Un pareggio a San Benedetto – dice il presidente Marco Romagnoli (foto) – sarebbe stato sacrosanto. Ora ci attendono due gare decisive per capire quale sarà il futuro del Tolentino in questo campionato". Dopo la trasferta in Molise, la formazione cremisi tornerà domenica al "Della Vittoria" per affrontare lo scontro diretto con il Montegiorgio, altra compagine inguaiata nei bassifondi della classifica. "L’ambiente continua a essere vivo – aggiunge Romagnoli – ci crediamo, però non dobbiamo sbagliare le prossime due sfide". Il gruppo, dopo l’anticipo di sabato, ha osservato domenica un giorno di riposo e ieri mattina è tornato ad allenarsi. Lo farà anche oggi, poi domattina è prevista la partenza per Vastogirardi. Il tecnico Zannini recupera i tre squalificati (Salvatelli, Nagy e Massarotti) e, salvo sorprese dell’ultima ora, ha tutta la rosa a disposizione. Contro la Samb il tecnico ha schierato un 4-4-2 con Rozzi a centrocampo, l’under Di Biagio in difesa e il giovane Moscati in avanti, tenendo inizialmente in panchina l’attaccante Vitiello. In campo, fin dal primo minuto, si è rivisto anche Mataloni lungo l’out di sinistra. Insomma, un po’ di turnover anche in vista di questa lunga e difficile trasferta in casa dei molisani che, reduci dal pareggio interno col Porto d’Ascoli (0-0), hanno 27 punti in classifica (11 in più del Tolentino).

m. g.