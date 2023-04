Tolentino, c’è ancora speranza: bisogna battere il Porto D’Ascoli

Sulle ali di un ritrovato entusiasmo, dopo il successo interno contro il forte Trastevere, il Tolentino si prepara con fiducia per la trasferta di domenica a San Benedetto dove incontrerà il Porto D’Ascoli. A due gare dal termine, avendo 5 punti da recuperare dall’ultimo posto dei playout, la formazione cremisi deve obbligatoriamente vincere entrambe le partite che le restano da giocare e, al tempo stesso, deve sperare che le avversarie facciano dei passi falsi. "Siamo chiamati a fare sei punti – dice il presidente Marco Romagnoli –, ma il Tolentino visto domenica contro il Trastevere lascia ancora sperare nel miracolo. L’impegno col Porto D’Ascoli sarà durissimo, ci giocheremo di nuovo tutto. Servirà un’altra prova d’orgoglio". Gli ascolani hanno 44 punti in classifica e possono ancora ambire a raggiungere la griglia dei playoff. Se i ragazzi di mister Zannini dovessero tornare a casa con l’intera posta, guadagnerebbero sicuramente terreno sulle due compagini che occupano ora l’ultimo gradino dei play out: Notaresco e Termoli, appaiate a quota 30. Le due rivali, infatti, si affrontano in Molise in una sfida da ultima spiaggia anche per loro. Una delle due, in caso di sconfitta, subirebbe uno stop, mentre il pareggio rallenterebbe entrambe. Ma per sperare fino all’ultimo atto della stagione il Tolentino dovrà vincere. Da non dimenticare, poi, il Montegiorgio (ora a +3), impegnato a Vastogirardi. Mister Zannini comunque non molla, lo ha detto chiaramente dopo il successo sul Trastevere, "per onorare una piazza cremisi che merita di rimanere in questa categoria".

(nella foto Filip Nagy)

m. g.