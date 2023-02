Tolentino contestato I tifosi all’allenamento

I tifosi cremisi avevano preannunciato in settimana, dopo la sconfitta di Vastogirardi, alcune forme di contestazione nei confronti della squadra cremisi. Così non è stata una sorpresa vederli ieri mattina al campo di allenamento, dove i ragazzi di mister Zannini stavano facendo la consueta rifinitura del sabato mattina. Qualche momento di tensione c’è stato, ma poi l’atmosfera si è stemperata, anche se la tifoseria ha lasciato intendere che oggi allo stadio l’atteggiamento non sarà benevolo, in particolare nei confronti di chi non sembra essere così motivato o attaccato ai colori della maglia cremisi.

L’avversario da battere a tutti i costi – per non dire addio alle esigue speranze di salvezza – è il Montegiorgio, quintultimo in classifica con 25 punti all’attivo. Prendergli i tre punti significherebbe avvicinarlo (-6) e, al tempo stesso, accorciare nei confronti del Notaresco che nell’anticipo di ieri ha perso 2-0 in casa dell’Avezzano. Gli abruzzesi sono a quota 22; se il Tolentino vincesse arriverebbe a -3 (19 punti). Ma per vincere bisogna segnare. L’attaccante Vitiello (uno dei giocatori più contestati dalla tifoseria cremisi) si è allenato a parte nei giorni scorsi, vedremo se l’allenatore Zannini lo utilizzerà contro il Montegiorgio (mercoledì ha saltato la trasferta in Molise). È infortunato invece il centrocampista Brondi; gli altri dovrebbero essere tutti della partita. I tifosi chiedono – a questo punto della stagione – la valorizzazione dei giovani locali che magari, proprio per il loro attaccamento alla maglia del Tolentino, potrebbero dare in campo molto più di altri giocatori. Quella con il Montegiorgio, però, è una finale da dentro o fuori, un’ultima spiaggia da non fallire. Servirà quindi il miglior Tolentino. La possibile formazione: Gagliardini, Stefoni, Salvatelli, Nagy, Zeetti, Massarotti, Rozzi, Marcelli, Lattanzi, Tizi, Moscati.

m. g.