"Tolentino, contro il Termoli è uno spareggio"

L’allenatore Gianfranco Zannini torna, dunque, sulla panchina del Tolentino, dopo averne guidato - nelle ultime stagioni - le formazioni giovanili. Alla vigilia del debutto contro il Termoli (domenica al "Della Vittoria") il tecnico ha deciso di non rilasciare interviste, preferendo tuffarsi "anima e corpo" sul terreno di gioco per preparare al meglio quella che possiamo definire un’autentica sfida-salvezza: uno scontro diretto decisivo per la permanenza in D. Lo definisce così anche il presidente cremisi Marco Romagnoli (foto), che dice: "Ovviamente la decisione di separarci da mister Mattoni (scelta presa di comune accordo) è dispiaciuta a tutti perché Maurizio è un ‘cuore cremisi’, è uno di noi, ma a volte ci sono delle situazioni difficili che si vengono a creare per le quali occorrono soluzioni drastiche, seppur dolorose, come questa. Ma con Zannini arriva un altro ‘cuore cremisi’ perché lui è stato nel nostro settore giovanile per diversi anni, fino alla passata stagione, e in precedenza ha allenato anche il Tolentino. Parliamo, quindi, di un’altra persona che possiamo considerare un amico come Maurizio Mattoni. Ora guardiamo alla sfida con il Termoli che si configura come un vero e proprio spareggio per la salvezza: traguardo cui la società cremisi ancora crede perché crede sul gruppo che abbiamo a disposizione e sul tecnico". Dunque, il presidente Romagnoli carica l’ambiente in vista del big match col Termoli. La squadra molisana, reduce dalla sconfitta interna contro la capolista Pineto, ha 15 punti, due in più del Tolentino, fanalino di coda del girone. I cremisi, che inseguono il loro primo successo interno della stagione, vogliono vincere per fare il sorpasso e abbandonare il fondo della classifica. Nel mezzo c’è il Roma City (14 punti) che domenica sarà impegnato sul campo del Porto D’Ascoli, mentre a quota 16 troviamo il Notaresco, impegnato in casa col Vastogirardi.

m. g.