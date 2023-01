Tolentino e Civitanova in luce a Montelupone

Si è svolto il 3° Trofeo di Karate Over 12, organizzato dallo Csen Marche (Comitato territoriale del centro sportivo educativo nazionale) in collaborazione con il Comitato Csen Macerata. Al palassport, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, si sono presentati molti atleti da 12 anni in poi, appartenenti alle società della regione ma anche di Umbria, Abruzzo, Lazio e Federazione di San Marino. Nella classifica società è salita al primo posto l’asd Dojo Kyu Shin del maestro Fabrizio Tarulli (Tolentino), al secondo l’asd Mora Karate Team del maestro Simone Mora (San Benedetto) e al terzo l’asd Karate-Kai del maestro Umberto Tocchetto (Civitanova).

Ora proseguono i preparativi per la 13ª Coppa di Karate Città di Tolentino, che si svolgerà domenica 12 marzo.

Questi i protagonisti della sezione del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino: Lorenzo Cicconofri, Matilde Corvatta, Edoardo Fazio, Stefano Fondato, Alessio Grisogani, Stefano Scagnetti, Sara Leonangeli, Francesco Petteruti, Fanny Sabatini, Serena Sforzini, Thomas Vita, Cristian Corpetti e Alessio Scagnetti. Della sezione di Porto Recanati: Giuseppe Tuccillo, Giovanni Bonsignori, Samuele Orlandini e Salvatore Tuccillo. Sono 17 gli atleti del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli, di cui quattro di Porto Recanati, che si sono classificati fra i primi tre posti, nelle rispettive categorie e hanno fatto in modo che la società salisse al primo posto.