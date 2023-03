Tolentino e il miracolo salvezza: "Sette punti nelle prossime 3 gare"

Il Tolentino prepara il match casalingo di domenica con il Chieti guardando alla propria infermeria. Sono in fase di recupero – chi più chi meno – diversi elementi: i difensori Zeetti e Di Biagio, i centrocampisti Brondi, Giuli e Marcelli. Il tecnico Gianfranco Zannini cercherà di non forzare i tempi, ma in cuor suo spera di poter avere qualche giocatore in più a disposizione. In compenso rientrano, dopo un turno di squalifica, Stefoni e Pallecchi, ma resterà appiedato il giovane attaccante Moscati. La squadra, reduce da due risultati utili consecutivi (vittoria interna sul Montegiorgio e pareggio esterno col Cynthialbalonga), crede nel "miracolo" sportivo della salvezza. La soglia playout si trova a 6 punti di distanza e al termine del campionato restano 8 partite. "Ora ci aspetta il Chieti – dice il presidente Marco Romagnoli – poi avremo lo scontro diretto con il Notaresco, quindi arriverà al Della Vittoria la Nuova Florida. Per restare a galla dovremo fare almeno 7 punti, cominciando a vincere contro il Chieti che all’andata ci ha battuto in modo immeritato. Dobbiamo rifarci". Poi un pensiero alla Sambenedettese, multata dal giudice sportivo con un’ammenda di 1.500 euro dopo gli episodi che hanno caratterizzato il match di domenica col Porto D’Ascoli. I rossoblù saranno costretti anche a giocare a porte chiuse il loro prossimo incontro casalingo contro la Vastese. "Come avevo ipotizzato – spiega il presidente del Tolentino – la squadra è scesa comunque in campo e l’intera vicenda si svilupperà senza clamorose sorprese. Non aspettiamoci, quindi, scossoni di classifica". Il torneo osserverà un turno di riposo domenica 26 marzo. Poi, nelle ultime cinque giornate, il Tolentino giocherà nell’ordine contro Pineto (in trasferta, giovedì 6 aprile), Avezzano (in trasferta, 16 aprile), Trastevere (in casa, 23 aprile), Porto D’Ascoli (in trasferta, 30 aprile) e Roma City (in casa, 7 maggio). Nella speranza del miracolo salvezza.

m. g.