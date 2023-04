"Tolentino, è sempre più dura Non sfruttate 5-6 occasioni"

"Abbiamo fatto una bella prestazione, ma se non sfrutti le 5 o 6 palle gol che ti capitano finisce poi di subire la rete alla prima occasione". Sono le amare parole di commento di Lorenzo Tizi, il migliore del Tolentino, dopo la sconfitta interna contro il Team Nuova Florida, una formazione davvero abbordabile. Un ko che ha strozzato le residue speranze di salvezza della squadra cremisi: "Quando le partite cominciano a diminuire – dice Tizi – e non fai punti diventa tutto più difficile, però noi daremo tutto finché la matematica non ci condanna". Poi torna sul match di domenica: "Credo che la squadra abbia fatto un’ottima prova, le è mancato il gol – rimarca il giocatore cremisi – e sappiamo che il calcio è questo: se non segni non vinci". C’è poco tempo, però, per piangersi addosso. Il campionato torna subito dopodomani con l’infrasettimanale prima di Pasqua e il Tolentino è chiamato ad affrontare la proibitiva trasferta in casa della capolista Pineto. "Ci aspetta una sfida difficile, dal momento che affrontiamo la compagine più forte del girone – conclude Tizi – cerchiamo di prepararci al meglio per fare la nostra parte e dare fastidio al Pineto con l’obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo". Non sarà della partita il centrocampista Marcelli che, appena rientrato in rosa dopo un lungo infortunio, è stato espulso con un rosso diretto nella gara contro il Team Nuova Florida. Difficilmente sarà disponibile l’attaccante Vitiello, assente domenica per un guaio muscolare. Dunque, organico sempre più giovane che mette in campo i ragazzi del settore giovanile. Ormai, a cinque giornate dal termine del campionato, con poche chances di salvezza, il Tolentino guarda avanti cercando di valorizzare chi ha voglia di mettersi in mostra in vista della prossima stagione.

m. g.