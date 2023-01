Tolentino, esonerato Mattoni La squadra affidata a Zannini: "Torno nella famiglia cremisi"

Il Tolentino ha esonerato l’allenatore Maurizio Mattoni e ha affidato la guida tecnica della squadra a Gianfranco Zannini, il quale dirigerà oggi il primo allenamento. "Sono molto contento di tornare a far parte della famiglia cremisi – ha detto il nuovo trainer – anche se, certamente, mi sarebbe piaciuto tornare in una situazione diversa. So che la squadra è in difficoltà, ma metterò a disposizione tutto me stesso per cercare di portare il Tolentino alla salvezza". La decisione del cambio in panchina è arrivata ieri mattina quando Mattoni e i dirigenti del club – in testa il presidente Marco Romagnoli e il diesse Simone Antinori – si sono incontrati giungendo "al consensuale accordo di interrompere il rapporto di collaborazione", come scritto in una nota della società. "Nelle prossime ore - recita il comunicato - verrà ufficializzata la composizione dello staff tecnico che potrà ricomprendere anche elementi facenti parte dello staff attuale. La società ringrazia Mattoni per quanto fatto alla guida del Tolentino, evidenziando la grande professionalità e l’immenso attaccamento alla maglia cremisi". Dal canto suo, lo stesso Maurizio Mattoni ha voluto salutare il "pianeta Tole" con queste parole: "È stata comunque una bellissima esperienza sia professionale che umana. Ringrazio dal profondo del cuore la società per l’occasione e per la vicinanza dimostratami anche nei momenti di difficoltà. Rimarrò a disposizione per qualsiasi necessità e che da stasera (ieri; ndr) tornerò ad essere il primo tifoso del Tole al quale auguro di raggiungere la salvezza. Non posso non ringraziare anche i tifosi che nonostante i risultati troppo spesso negativi mi hanno dimostrato affetto e incoraggiamento". Dopo aver rinforzato l’organico, il Club tenta quest’ultima carta per cercare di risollevare le sorti di una formazione che occupa l’ultima posizione. Decisiva la sconfitta esterna di sabato contro la Vastese, diretta concorrente alla salvezza.

m. g.