Tolentino, fuori rosa Zeetti e Brondi

In casa del Tolentino, dopo la bruciante sconfitta interna contro il Chieti, comincia la resa dei conti. Già fuori per infortunio da un paio di partite, il difensore centrale Igor Zeetti e il centrocampista Filippo Brondi sono stati messi fuori rosa dal Club cremisi. Probabilmente è il primo passo verso lo scioglimento dell’accordo contrattuale che, dal mercato di riparazione invernale, li lega alla società del Tolentino. Nei prossimi giorni si chiariranno i termini della vicenda, ma probabilmente – vista anche la situazione di classifica – è probabile il "taglio" di qualche elemento della rosa ritenuto non più indispensabile. Brondi, per la verità, si è visto poco in questo scorcio di campionato, mentre Zeetti, nonostante sia stato condizionato da un paio di infortuni, si è fatto trovare pronto per registrare al meglio il reparto arretrato. In ogni caso il gruppo sta lavorando sodo in vista della trasferta di domenica sul campo del Notaresco. Sarà la sfida decisiva per definire il futuro del Tolentino in questo campionato. Rientreranno per l’occasione gli squalificati Moscati e Gori.

m. g.