Tolentino, i miracoli non bastano: retrocesso

ROMA CITY

: Gagliardini, Di Biagio (20’ st Giuli), Massarotti, Gori, Stefoni (33’ st Blanco), Nagy, Pallecchi (30’ st Moscati), Rozzi (18’ st Marcelli), Tizi, Papaserio (37’ st Nacciarriti), Vitiello. All. Zannini.

ROMA CITY: Opara, Franco, Iacoponi, Ferrante, Garcia, Matteucci, Cabella (48’ st Rasi), Frulla (29’ st Zammarchi), Mancino (19’ st Rea), Raffini, Perrone. All. Statuto.

Arbitro: Martini di Valdarno.

Rete: 41’ st Tizi.

Note: spettatori 500, angoli 4-1 per gli ospiti; ammoniti Stefoni, Papaserio, Gori, Moscati, Ferrante, Frulla, Rea.

Il Tolentino, per continuare a sperare negli spareggi, doveva vincere e lo ha fatto davanti ai suoi tifosi grazie a un gol di Tizi (a destra) a 4’ dal termine. Ma non è bastato per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. I cremisi, infatti, hanno chiuso la stagione ultimi con 31 punti assieme al Notaresco, battuto in casa dal Fano dell’ex tecnico Andrea Mosconi, e al Montegiorgio, che ha superato la vicecapolista Senigallia. La classifica avulsa, basata sugli scontri diretti - Notaresco 6 punti, Montegiorgio 5, Tolentino 4 - ha condannato però la squadra di Zannini e decretato lo spareggio fra il Montegiorgio e gli abruzzesi: la perdente scenderà di categoria assieme al Tolentino; la vincente farà i play out proprio contro il Roma City. Dunque, tanta amarezza - in campo e in tribuna - al triplice fischio perché quel pallone di Tizi aveva fatto salire alle stelle l’entusiasmo dei tifosi ma si è trasformato in una bolla di sapone. Il team manager Vincioni, incollato al telefono con Montegiorgio, ha dato infatti la triste notizia del gol di Perpepaj al 94’ per il definitivo 2-1 sulla Vigor dell’altro ex tecnico cremisi, Aldo Clementi. I fermani, col pareggio, sarebbero retrocessi, mentre il Tolentino avrebbe spareggiato col Notaresco per i play out. Invece, doccia fredda per Tizi e compagni: "Tanto rammarico - dice l’autore del gol - perché il nostro piccolo ‘miracolo’, con 3 vittorie di fila, ci era quasi riuscito. Sapevamo che non sarebbe dipeso solo da noi... E’ stata un’annata difficile, ma non abbiamo mai mollato, neppure quando ci davano tutti per spacciati". L’1-0 di Tizi è giunto al 41’ della ripresa con un tiro ravvicinato, al termine di una bella azione in area ospite. Stadio che esplode, perché i risultati provenienti da Notaresco e Montegiorgio erano favorevoli proprio al Tolentino. La sfida è stata sempre molto intensa, con occasioni su entrambi i fronti. Pure il Roma City ha provato a vincerla, ma è stato bravo in più di un’occasione capitan Gagliardini.

