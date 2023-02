Tolentino: i tifosi mugugnano, con il Montegiorgio sarà l’ultima spiaggia

Dieci partite al termine del campionato, otto punti di distacco dall’ultimo posto utile per i play out, cioè per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Neppure a Vastogirardi, nel recupero di mercoledì, sono arrivati punti-salvezza e la situazione appare ormai veramente al limite di ogni ragionevole speranza. Mister Zannini ha detto che la squadra non mollerà finché la matematica non la condannerà, ma per vincere bisogna segnare e quest’anno il Tolentino ha realizzato soltanto 18 gol in 24 gare (secondo peggior attacco del girone dietro a Notaresco e Montegiorgio, che hanno fatto centro 17 volte). Inoltre, al ’Della Vittoria’ - un autentico fortino nella passata stagione – la formazione cremisi non ha mai vinto. In Molise non c’era il centravanti Vitiello, rimasto a casa e pure ieri si è allenato a parte. Dopodomani arriva il Montegiorgio, quintultimo in classifica, con 9 lunghezze di vantaggio nei confronti della compagine di Zannini. Sarà davvero l’ultima spiaggia. La tifoseria – in particolare il Club fedelissimi Tolentino – ha manifestato già una sorta di contestazione social chiedendo alla società di far scendere in campo, fin da domenica, giocatori del settore giovanile per trovare qualche stimolo in più, poiché ormai "obiettivi raggiungibili in un campionato mai iniziato non ce ne sono più".

Se la squadra dovesse fallire anche questo risultato non è difficile ipotizzare una ’smobilitazione’ in seno all’organico. Intanto, domani occhi puntati sull’anticipo Avezzano-Notaresco (ore 14.30). Una sconfitta del San Nicolò, staccato ora di 6 punti dal Tolentino, potrebbe ’caricare’ i cremisi per un ritrovato entusiasmo da manifestare contro il Montegiorgio. L’altra rivale più vicina, il Termoli (+8), giocherà invece domenica in casa con il Fano dell’ex Mosconi.

m. g.