Tolentino, il rammarico di Lattanzi "Abbiamo sprecato troppo"

"Ce l’abbiamo messa tutta, lottando su ogni pallone, perché sappiamo che questo fa la differenza, ma poi certe occasioni non possiamo sprecarle! Così tante palle gol non arrivano sempre e certamente, se la squadra avversaria le avesse avute contro di noi non le avrebbe sciupate. Ci avrebbe sicuramente punito!". È il pensiero dell’under del Tolentino, Giacomo Lattanzi (2004), impiegato da mister Zannini nel ruolo di difensore esterno nella gara pareggiata contro la Matese. La sua è stata un’ottima prestazione, come quella dei propri compagni di squadra, ma la vittoria è di nuovo sfuggita d’un soffio alla formazione cremisi. "Noi ce la stiamo mettendo tutta – continua Lattanzi –, pure l’esonero di mister Mattoni ci ha fiaccati nel morale, perché lo consideriamo un fratello, ma adesso dobbiamo salvarci anche per lui. Non possiamo fallire. In questo momento non bisogna guardare la classifica, è necessario pensare solo a noi stessi, al nostro cammino, senza vedere cosa fanno le altre squadre. Ce la dobbiamo mettere tutta per ottenere sempre il massimo risultato in ogni sfida... Oramai per noi sono tutte finali! Il gruppo si sta assemblando con i nuovi arrivi e quindi serve restare uniti fino in fondo, credendoci veramente e lottando per l’obiettivo comune". Al termine del campionato mancano 13 giornate, i punti in palio per salvarsi ci sono, anche se le lunghezze dai playout sono ora 5. Nel prossimo turno il Tolentino fa visita al Vastogirardi, battuto dal Pineto 2-0. "Non dobbiamo buttarci giù di morale, ma continuare a lavorare bene in settimana – dice il centrocampista Gianmarco Papaserio – con l’intento di mettere in campo la domenica sempre qualcosa in più rispetto alla volta precedente. Quella di Vastogirardi è una trasferta difficile, bisogna prepararla nel migliore dei modi. Non si può sbagliare".

m. g.