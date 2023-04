Tolentino, imperativo fare punti contro un Avezzano in crisi per restare nella categoria

Il campionato di serie D riparte dopo la sosta Pasquale. Il Tolentino, reduce dallo 0-0 sul campo della capolista Pineto (gara giocata giovedì scorso), affronta un’altra trasferta, sempre in Abruzzo. Stavolta in casa dell’Avezzano, formazione che ha bisogno di punti-salvezza per non restare coinvolta nei bassifondi della classifica. Rispetto alla zona playout, dopo la sconfitta col Vastogirardi, il suo vantaggio si è ridotto a 4 punti sul Roma City (ultima società che oggi non sarebbe salva direttamente) e a 5 punti sulla Vastese. Il club abruzzese è in silenzio stampa a seguito di un trend piuttosto negativo: nessuna vittoria negli ultimi 5 turni, minor numero di punti conquistati nel girone di ritorno assieme al Tolentino, difficoltà clamorosa nell’andare in rete. Tutto ciò conforta il gruppo cremisi che, a quattro turni dal termine della regular season, crede ancora nel "miracolo" sportivo della salvezza passando almeno attraverso i playout. Sei sono i punti da recuperare sul Montegiorgio che, terz’ultimo in classifica, ha cambiato di nuovo allenatore esonerando Domenico Izzotti e affidando la panchina a Roberto Bacci all’indomani del pareggio interno col Termoli (0-0). E’ lui il quarto tecnico stagionale dopo Gianluca De Angelis, Gabriele Baldassarri e, appunto, Izzotti. Nel calcio tutto può accadere e questa crisi del Montegiorgio dà speranza al Tolentino, chiamato negli ultimi tre turni di cartello ad affrontare – nell’ordine – il Trastevere (in casa il 23 aprile), il Porto D’Ascoli (in trasferta il 30) e il Roma City (in casa il 7 maggio). Di contro il Montegiorgio dovrà fare i conti con Fano, Matese, Vastogirardi e Vigor Senigallia. In queste sabbie mobili di bassa classifica si trova coinvolto anche il Termoli, staccato di 7 punti dal Tolentino. I molisani hanno sulla loro strada il Cynthialbalonga, il Chieti, il Notaresco e il Team Nuova Florida. L’ultima corsa ha inizio.

m. g.