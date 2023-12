Tolentino ingaggia il difensore Balbo

Il Tolentino ospita oggi alle 15 l’Azzurra Colli. E proprio alla vigilia della sfida arriva dal Club cremisi un’altra novità di mercato. E’ stato raggiunto l’accordo, infatti, con il giocatore argentino Alessandro Balbo. Si tratta di un terzino sinistro, classe 2002, proveniente dalla serie D sarda, dove indossava la maglia della Cos Sarrabus Ogliastra. "Sono onorato di essere venuto nelle Marche per giocare con il Tolentino - ha detto il giocatore -. Sono a disposizione della squadra e del mister e ringrazio la società per avermi accolto". In settimana c’era stato anche un altro movimento, in quel caso in uscita. Il Club, infatti, ha interrotto consensualmente il rapporto con il portiere Riccardo Novi. Al suo posto, come noto, è stato trattenuto a Tolentino il forte Matteo Bucosse. Per quanto riguarda il match con l’Azzurra Colli, i cremisi dovrebbero recuperare Bracciatelli, che è fra i convocati dopo l’infortunio. Il Tolentino vuole inanellare la quarta vittoria di fila.

m. g.