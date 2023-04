Tolentino, l’ultima occasione per salvarsi in memoria di Lazzari

È davvero una bruttissima stagione quella che sta vivendo il Tolentino, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco. In queste ore il mondo calcistico locale è in lutto per la scomparsa del vice presidente del Club, Mario Lazzari, ex centrocampista cremisi e grande appassionato di calcio. Oggi pomeriggio pure la squadra di mister Zannini sarà presente al funerale nella chiesa di San Catervo (ore 15.30), stringendosi ai suoi familiari. Intanto i dirigenti, con il presidente Marco Romagnoli in testa, ne ricordano la "carismatica presenza e la passione per i colori sociali, essendo stato pilastro solido e figura storica del sodalizio". In questo clima di grande mestizia non sarà facile ritrovare la giusta concentrazione agonistica in vista del match casalingo di domenica contro il Trastevere. Anche in considerazione del fatto che, a tre turni dal termine del campionato, si sono ulteriormente affievolite le speranze di salvezza all’indomani della pesante sconfitta rimediata sul campo dell’Avezzano. Il gruppo si professa ancora motivato e convinto di poter fare il "miracolo", se non altro per rispetto della maglia cremisi, dei tifosi e della professionalità. E’ pur vero che nel calcio tutto può sempre accadere e che, quindi, la "Cenerentola" Tolentino possa fare lo sgambetto alla corazzata Trastevere (terza in classifica), magari giocando la miglior partita della stagione per alimentare il sogno play out e dedicare il successo casalingo al suo primo tifoso, Mario Lazzari.

m. g.