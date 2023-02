Tolentino nel pieno dell’operazione ’recupero’

Oggi alle ore 15 si affrontano Vastogirardi e Tolentino per il recupero della gara rinviata per neve all’inizio di febbraio. Dirige l’incontro Emanuele Vittorio Daddato di Brindisi.

In Molise la squadra cremisi di mister Zannini (nella foto) deve trovare quel risultato positivo sfuggitole d’un soffio nell’amaro finale di San Benedetto. Guardando alle ultime cinque partite di cartello, sono proprio il Tolentino e il Vastogirardi – assieme alla Vastese – le formazioni del girone che, per quanto riguarda la classifica, hanno fatto meno passi in avanti delle altre concorrenti alla salvezza. I cremisi hanno conquistato tre punti grazie ad altrettanti pareggi (con Termoli, Matese e Vigor Senigallia), mentre i molisani, hanno incamerato quattro punti in virtù del successo esterno sul Notaresco e del pari di domenica scorsa, in casa, con il Porto D’Ascoli. Anche il Montegiorgio, tra le squadre di coda, non ha fatto un granché (tre sconfitte, un pareggio e un successo), tanto che ieri si è dimesso il tecnico Gabriele Baldassarri. La società lo ha ringraziato per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata, affidando la guida della prima squadra a mister Domenico Izzotti, che si stava già occupando del settore giovanile.

Tornando al Vastogirardi, la vittoria casalinga manca ai molisani dal 9 ottobre, a conferma del fatto che questa compagine si esprime meglio in trasferta che fra le mura amiche. All’andata vinse al "Della Vittoria", ma i locali avrebbero senza dubbio meritato il pareggio. A livello di formazione mister Zannini recupera tutti i giocatori, non ci sono squalificati. Dunque, le ipotesi sull’undici titolare sono diverse. Potremmo rivedere quello schierato contro la Vigor Senigallia, con la variabile-Marcelli al posto di Gori o Massarotti.

Possibile formazione: Gagliardini, Stefoni, Salvatelli, Nagy, Zeetti, Rozzi, Marcelli, Massarotti, Vitiello, Tizi, Lattanzi.

m. g.