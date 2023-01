Tolentino oggi sfida la Vastese Il presidente Romagnoli: "È un match che vale doppio"

Oggi, alle 14.30, sul campo "Giuseppe Di Vittorio" di Scerni (a una ventina di chilometri da Vasto, in provincia di Chieti) il Tolentino scende in campo contro la Vastese per l’anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Si gioca a porte chiuse, lontano dallo stadio Aragona, ormai indisponibile da 14 mesi. La gara può essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook della Vastese. "Ho visto un ambiente carico in questi giorni – dice il presidente cremisi Marco Romagnoli – e ho sentito i ragazzi determinati, c’è in loro la voglia di compiere questa impresa per ribaltare l’attuale situazione. Ogni match va affrontato come fosse una finale e sappiamo di dover ben ricominciare. I punti in palio con la Vastese valgono doppio, perché, data la classifica, si tratta di uno scontro diretto. Ma, ripeto, ho visto un gruppo unito, sano, oltre che una squadra che ha innalzato il livello tecnico". Mattoni per la trasferta abruzzese ha convocato i portieri Gagliardini e Giorgi (che torna disponibile dopo un infortunio), i difensore Massarotti, Mataloni, Nagy, Salvatelli, Stefoni e Zeetti; i centrocampisti Brondi, Ciottilli, Giuli, Gori, Marcelli, Rozzi, Moran e Papaserio; gli attaccanti Moscati, Nacciarriti, Vitiello, Pallecchi e Tizi. Mancano gli under Lattanzi, Di Biagio e Mengani. La formazione cremisi occupa l’ultimo posto in classifica (13 punti), mentre gli abruzzesi sono quintultimi con 18 punti assieme al Montegiorgio. Il Tolentino, seppur con uomini diversi, si presenterà con il consueto 3-5-2. Diverse le soluzioni a disposizione del tecnico, soprattutto a centrocampo, tenuto conto dei quattro under da schierare. Possibile formazione: Gagliardini, Massarotti, Nagy, Zeetti, Stefoni, Mataloni, Papaserio, Giuli, Marcelli, Vitiello, Pallecchi.

m. g.