Tolentino, partita della verità contro il Termoli Zannini al debutto: "C’è da vincere a tutti i costi"

Tolentino-Termoli: uno spareggio-salvezza "da vincere a tutti i costi", dice il neo allenatore cremisi Gianfranco Zannini, senza tanti giri di parole. La sua squadra cerca il primo successo interno della stagione (si gioca alle 14.30 al "Della Vittoria"), che vorrebbe dire tre punti importantissimi nella corsa ai play out e il sorpasso nei confronti dei molisani. Il tecnico locale, che ha diretto gli allenamenti da martedì scorso, deve fare i conti però con tre defezioni: da un lato la squalifica dell’attaccante Vitiello, dall’altro gli infortuni del centrocampista Brondi e del trequartista Tizi. Insomma, tre pedine di spessore per l’economia del reparto avanzato. C’è curiosità, dunque, sulla formazione che metterà in campo per questo suo ritorno sulla panchina cremisi. Ovviamente mister Zannini non si è sbilanciato, né sugli uomini, né sul modulo. Il Tolentino di Mattoni aveva iniziato la stagione con un 4-3-3, per poi virare sul 3-5-2, assetto tattico consolidato nello scorso campionato con mister Mosconi. Ora vedremo quali saranno le scelte di Zannini. C’è forte attesa per questo big match di bassa classifica. Ormai ogni gara assume i contorni di una finalissima, soprattutto nel momento in cui si va ad affrontare una diretta concorrente alla salvezza. Fra le due compagini ci sono attualmente soltanto due lunghezze di distanza e il Tolentino vuole, in tutti i modo, abbandonare l’ultimo posto in classifica. La gara è valida per il secondo turno del girone di ritorno; quindi c’è tutta la fase ascendente ancora da disputare, con tanti punti pesanti da poter conquistare, se non altro per evitare la retrocessione diretta e giocarsi le chances di salvezza ai play out. Nella prossima giornata il Tolentino sarà impegnato in trasferta contro il Fano dell’ex Mosconi. Un’altra sfida-verità per il gruppo di mister Zannini. Ma torniamo all’incontro odierno. Diverse sono le frecce all’arco dell’allenatore, soprattutto in relazione all’utilizzo degli under cremisi. Possibile formazione: Gagliardini, Massarotti, Salvatelli, Nagy, Zeetti, Stefoni, Marcelli, Papaserio, Mataloni, Lattanzi, Pallecchi.

m. g.