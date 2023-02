Tolentino, prima vittoria in casa: "Crediamo ancora nella salvezza"

Il Tolentino non vinceva dall’11 dicembre (2-1 in casa del Trastevere) e al "Della Vittoria" non gli era mai riuscita l’impresa. Spesso per una disattenzione, altre volte per un errore oppure per la forza dell’avversario di turno. Col Montegiorgio, invece, un episodio favorevole in pieno recupero è stato provvidenziale per rompere il tabù. Tre punti fondamentali per alimentare la classifica, ricucire lo strappo con i tifosi e soprattutto tornare oggi ad allenarsi con un rinnovato entusiasmo. Vincere è sempre la miglior medicina. "Dopo una lunga attesa è venuto finalmente questo successo – dice l’attaccante Matteo Pallecchi (nella foto con Papaserio), autore del gol decisivo su calcio di rigore – , ora dobbiamo guardare avanti per continuare il nostro percorso. Prendiamo quindi la vittoria con la testa giusta e rimettiamoci a lavoro per vincere ancora più partite possibile". Domenica il Tolentino giocherà nella tana del Cynthialbalonga, ma Pallecchi non ci sarà perché squalificato: "Purtroppo è andata così – spiega –. Dopo il gol sono andato a festeggiare sotto la gradinata dei tifosi e l’arbitro mi ha ammonito. Poi nell’azione successiva ho commesso un fallo e il direttore di gara, senza esitazione, mi ha dato il secondo giallo. Sono episodi, anche questi, che in una sfida importante come quella col Montegiorgio ci possono stare. Mancavano tre minuti alla fine, la squadra però ha retto anche in inferiorità numerica e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ripeto: adesso pensiamo a una partita alla volta, cercando sempre di fare più punti possibile". Soddisfazione viene espressa anche dall’esterno Lorenzo Tizi: "Da parecchie settimane il morale era a terra – dice – e questa vittoria ci incoraggia a crederci ancor più di quanto fatto finora. Ci sono altre 9 partite da giocare con 27 punti a disposizione e quindi può succedere di tutto, il calcio è strano. Pure con il Montegiorgio lo abbiamo visto: alla fine è arrivato quel rigore, un episodio per noi favorevole che ci ha restituito ciò che magari in altre occasioni ci era stato tolto da un episodio negativo. Siamo contenti, ce li meritiamo questi tre punti perché abbiamo sofferto tanto in questo periodo: non è facile allenarsi bene durante la settimana quando vieni da una sconfitta".

m. g.