Tolentino resta ultimo e Rozzi suona la carica: "C’è da rimboccarsi le maniche"

Il Tolentino non riesce a battere il Termoli nello scontro-salvezza al "Della Vittoria" e resta tristemente in fondo alla classifica del girone F di serie D. Non ci sono altre squadre a fargli compagnia, è solo, con 14 punti, due in meno del Notaresco e dello stesso Termoli, mentre il Roma City è salito a 17. Neppure il cambio di allenatore – Zannini al posto di Mattoni – ha sortito il risultato sperato: i tre punti sono svaniti nel finale quando Carnevale ha pareggiato il gol di Massarotti. Peccato, perché la formazione cremisi ce l’ha messa tutta per centrare la prima vittoria stagione casalinga. Non è stata neanche fortunata, dal momento che ha perso per infortunio – proprio nel concitato finale – il difensore centrale Zeetti, perno ormai insostituibile della retroguardia. Da valutare ora le sue condizioni fisiche in vista del derby esterno di domenica contro il Fano dell’ex Andrea Mosconi. Da sottolineare, inoltre, le assenze degli attaccanti Vitiello e Tizi (il primo squalificato, il secondo infortunato) che hanno indubbiamente pesato sull’economia del gioco offensivo del Tolentino.

"Purtroppo è andata così – dice il centrocampista Nicolò Rozzi, subentrato nella ripresa e protagonista dell’azione che ha portato al vantaggio cremisi –, dobbiamo accettare il risultato e rimboccarci le maniche per la prossima sfida che ci attende. Veniamo da una settimana particolare, è dispiaciuto a tutti il cambio di allenatore... Quando la situazione si sviluppa in questo modo, però, è anche colpa nostra: ce lo siamo detti nello spogliatoio, ora sta a noi invertire la rotta per ottenere a tutti i costi l’obiettivo sperato. Il ‘Della Vittoria’ stregato? Non c’è nulla di stregato, in verità, perché pure in questo caso la responsabilità è nostra... Bisogna reagire rimboccandoci le maniche per il prossimo impegno".

m. g.