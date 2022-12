Tolentino, rinforzi a centrocampo Tesserati Papaserio e Selita

Oggi torna ad allenarsi il Tolentino dopo la breve pausa natalizia. Nel mirino c’è il di ritorno in cui la squadra di Maurizio Mattoni dovrà abbandonare l’ultimo posto in classifica e risalire la china per conquistare la salvezza. Obiettivo difficile, ma non impossibile. La società ci crede e alla vigilia di Natale ha perfezionato altri due innesti. Entrano a far parte della rosa cremisi il centrocampista esterno Enriko Selita, classe 2003, e il centrocampista centrale Gianmarco Papaserio (foto), classe 1999. Il primo arriva dal Castelfidardo e va a rafforzare la truppa degli under; il secondo proviene dal Pomezia. In particolare Papaserio, nato a Catania e cresciuto nelle giovanili della città etnea, ha militato lo scorso anno nel Teramo in C e prima dell’esperienza tra i professionisti ha vestito per tre stagioni la maglia dell’Atletico Terme Fiuggi in D, collezionando 67 presenze e 6 gol. È un centrocampista moderno e duttile, con tanti anni di esperienza. Dunque, un elemento che può dare la spinta giusta al reparto nevralgico del Tolentino. Il Club cremisi ha ufficializzato, inoltre, il trasferimento di Lorenzo Adorni al Nola 1925 e Mattia Alagia all’Orvietana, facendo a entrambi "un grande in bocca al lupo" per il prosieguo della stagione. Resta in sospeso la posizione dell’under Mengani.

m. g.