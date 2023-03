Tolentino sconfitto in casa "Un ko che brucia tantissimo"

"La sconfitta con il Chieti brucia tantissimo, fa male, perché avevamo l’occasione di risalire la classifica in modo significativo". Sono le parole amare di Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, dopo la gara persa con gli abruzzesi. "Nella prima mezz’ora – aggiunge – abbiamo giocato una delle migliori partite della stagione, potevamo segnare, ma non lo abbiamo fatto e così, nel secondo tempo, il Chieti ha preso le misure ai nostri ragazzi, grazie anche a una direzione arbitrale che ha permesso agli avversari continue simulazioni, provocazioni e perdite di tempo. L’arbitro doveva estrarre qualche cartellino giallo in più e concedere ben oltre i 5 minuti di recupero. In ogni caso, mastichiamo amaro e perdere così è pericoloso per il morale del gruppo. Bisogna ritrovare lo spirito giusto in vista della gara di domenica in casa del Notaresco. Sarà l’ultima spiaggia della stagione". Gli abruzzesi, battuti dal Pineto, sono lì a tre punti, mentre la Vastese, che pure ha perso a domicilio con la Vigor Senigallia, è rimasta a +6. Infine, Termoli e Montegiorgio (che hanno pareggiato entrambe 0-0 contro Vastogirardi e Porto D’Ascoli) vantano ora 7 lunghezze di vantaggio sui cremisi. Al termine del campionato mancano sette partite e la matematica dà ancora speranze al Tolentino di mister Zannini, il quale spera di recuperare per il big match col Notaresco l’infortunato Marcelli. Rientreranno, dopo un turno di squalifica, Gori e Moscati.

m. g.