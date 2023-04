Tolentino, solo la matematica tiene in piedi le speranze di salvezza

È vero che in fondo alla classifica è cambiato poco, perché solo Termoli e Vastese hanno preso un punticino casalingo (mentre Notaresco e Montegiorgio hanno perso), però la sconfitta ad Avezzano pesa come un macigno sul futuro del Tolentino in D. Le lunghezze da recuperare rispetto alla soglia playout restano sempre 6, ma ora c’è una giornata in meno per compiere il "miracolo". I cremisi, infatti, dovrebbero vincere tutte e tre le partite rimaste da qui alla fine e sperare che, contemporaneamente, Notaresco e Montegiorgio cadano ancora un paio di volte almeno. Domenica giocheranno entrambe in casa: il Notaresco contro la Vastese, i fermani contro la Matese. Da parte sua il Tolentino ospiterà il Trastevere che, dopo aver inflitto un pesante ko alla capolista Pineto, veleggia in terza posizione a tre punti dalla Vigor Senigallia. Dunque, uno scoglio davvero arduo per la giovane truppa di Zannini, il quale è continuamente alle prese con problemi di formazione. Ad Avezzano, ad esempio, ha dovuto rinunciare – all’ultimo – a Tizi e Rozzi (entrato nella ripresa), i quali erano fra i convocati ma non sono riusciti a dare un contributo alla squadra a causa di un’influenza. Mancavano inoltre Gori e Salvatelli acciaccati, mentre l’attaccante Vitiello continua a essere a mezzo servizio per un infortunio. Da ultimo Nagy, l’under difensivo appiedato dal giudice sportivo. Così sono scesi in campo tanti ragazzi di belle speranze che hanno sofferto, fin dalle battute iniziali, sia l’esperienza sia la forza tecnica di un collettivo quotato come quello abruzzese. Ormai solo la matematica tiene in piedi le speranze di salvezza dei cremisi che, seppur con orgoglio, si avviano a chiudere malinconicamente una stagione davvero negativa. Tutto ciò fa ancora più rabbia quando torna in mente il dato di un anno fa, quando la squadra di mister Mosconi lottava – di questi tempi – addirittura per in secondo posto in classifica.

m. g.