Tolentino travolto ad Avezzano: la partita si chiude in 35 minuti

TOLENTINO

(4-3-3): Coco 6, Zanon 6,5, Labonia 7 (28’st Corrado 6), Cigliano 6 (8’st Sassarini 6), Scatozza 6 (10’st Hoxha 6), Filosa 6,5, Cisse 7 (20’st De Almeida 6), Biancardi 6,5, Dos Santos 7,5 (38’st Provenzano sv), Donatangelo 6,5, Paris 6,5. A disp: Di Girolamo, Pellecchia, Selle, Marietti. All: Scorsini 7.

TOLENTINO (3-5-2): Gagliardini 5,5, Lattanti 5,5 (45’st Bontempo SV), Giuli 5,5 (12’st Vitiello 6), Di Biagio 5, Stefoni 5,5, Marcelli 6, Massarotti 5,5, Blanco 5,5 (1’st Rozzi 6), Moscati 5,5 (12’st Nacciarriti 6), Papaserio 6, Pallecchi 5,5 (33’st Bruffa 6). A disp: Giorgi, Piermartiri, Mataloni, Ciottilli. All: Zannini 5.

Arbitro: Moncalvo di Collegno.

Reti: 8’pt e 22’pt Dos Santos, 35’pt Labonia.

Note: ammoniti: Scatozza, Labonia. Espulso: Di Biagio.

Ancora una sconfitta per il Tolentino ultimo in classifica, travolto per 3-0 dall’Avezzano allo stadio “Dei Marsi”. Per i cremisi la retrocessione in Eccellenza è ormai dietro l’angolo, con la sola matematica a mancare prima del sipario definitivo su una stagione da dimenticare: a tre giornate dal termine sono sei i punti di svantaggio dalla zona playout, con l’ultima spiaggia che è rappresentata dalla sfida interna contro il Trastevere di domenica prossima. I cremisi sin dall’inizio dimostrano di credere poco all’impresa, non riuscendo mai ad entrare in partita. Già dopo 7’ la squadra di mister Zannini è costretta a rincorrere nel punteggio: Dos Santos viene atterrato in area e dal dischetto spiazza poi Gagliardini per l’1-0 locale. Neanche il tempo di riorganizzare le idee che l’Avezzano trova il raddoppio al 22’: Cisse inventa per Dos Santos, con quest’ultimo che si conferma glaciale davanti alla porta siglando la sua personale doppietta. Un avvio da incubo per il Tolentino che fatica a trovare il bandolo della matassa: Moscati gira in rete ma viene pizzicato in fuorigioco e l’azione viene fermata. La frazione da incubo dei cremisi peggiora ulteriormente dopo la mezz’ora, con l’Avezzano che cala con estrema facilità anche il tris: su sviluppi di un corner è Labonia, lasciato tutto solo, a colpire di testa per il 3-0 che di fatto introduce i titoli di coda con largo anticipo. Nella ripresa la reazione del Tolentino è sterile, con i padroni di casa che controllano senza troppi problemi il largo vantaggio. Marcelli ci prova dal limite ma spara alto, seguito dal neo entrato Vitiello che su punizione non trova lo specchio della porta. L’Avezzano dopo aver rifiatato torna a spingere, sfiorando anche il poker a più riprese. Con il risultato mai in bilico il secondo tempo scivola via velocemente. Nel finale Di Biagio anche cartellino rosso per fallo da ultimo uomo che conclude l’ennesima giornata da dimenticare per il Tolentino.