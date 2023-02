"Tolentino, una vittoria come riconoscimento"

La sfida Vastogirardi-Tolentino si disputa sul campo comunale "Civitelle" di Agnone, sempre alle 14.30, anziché al "Di Tella" di Vastogirardi. E’ ufficiale. Le due società, infatti, si sono accordate sul campo neutro per via del pericolo ghiaccio che incombe sul terreno sintetico in cui solitamente gioca la formazione molisana. I cremisi, partiti ieri pomeriggio per questa trasferta, hanno alloggiato proprio ad Agnone, comune che dista una ventina di chilometri da Vastogirardi. "I ragazzi in settimana hanno sudato molto per preparare al meglio questa gara – spiega il tecnico Gianfranco Zannini – e mi sembrano tutti a posto fisicamente, grazie anche all’ottimo lavoro dell’intero staff. Da quando sono arrivato il gruppo si è impegnato al massimo e ha bisogno di una vittoria che, oltre a essere importante per la classifica, rappresenterebbe la giusta gratificazione per la grande abnegazione mostrata ogni giorno". Il Vastogirardi non è certamente un "bel cliente", ma non giocare sul proprio campo potrebbe essere un vantaggio per i cremisi. "Loro sono bravi, sanno far girare palla a terra – spiega mister Zannini – ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia o aver paura dell’avversario. Abbiamo insistito molto con lo staff su questo aspetto per trasmettere la giusta mentalità a un gruppo di ragazzi che devono crescere e hanno le qualità per far bene in questa categoria. Il Tolentino lotterà fino all’ultimo per salvarsi, mancano tante gare, guai a mollare proprio ora. Domenica contro il Matese ci è sfuggita la vittoria per un soffio, però non dobbiamo piangerci addosso. Andiamo avanti a testa alta, convinti di potercela fare". Fin qui il pensiero di Zannini, subentrato a Maurizio Mattoni ormai da quasi un mese sulla panchina cremisi: in tre gare ha ottenuto due pareggi e una sconfitta nel derby esterno col Fano dell’ex allenatore Andrea Mosconi che nell’anticipo di ieri ha battuto il Porto D’Ascoli per 2-0. Per quanto riguarda la formazione, manca lo squalificato Marcelli. Il tecnico non si sbilancia sull’undici che manderà in campo: potrebbe replicare il buon 4-4-2 visto domenica, inserendo in difesa Nagy e Stefoni (che rientrano dopo un turno di squalifica) avanzando Rozzi e Lattanzi a centrocampo. Ma il condizionale, come sempre, resta d’obbligo, anche in considerazione degli under da utilizzare.

Possibile formazione: Gagliardini, Stefoni, Nagy, Zeetti, Salvatelli, Gori, Massarotti, Rozzi, Lattanzi, Vitiello, Tizi.

Mauro Grespini