Tolentino, Zeetti non è più cremisi Brondi verso l’addio

Il campionato di D è fermo per la "Viareggio Cup", le squadre ne approfittano per affinare la preparazione in vista del finale di stagione. Il Tolentino sta cercando di recuperare gli acciaccati, a cominciare dal centrocampista Marcelli, rimasto fuori nelle ultime giornate a causa di un problema fisico. Intanto il Club cremisi ha sciolto ufficialmente il rapporto col difensore Zeetti e sta facendo altrettanto col centrocampista Brondi. Rosa meno folta, dunque, e più spazio per i ragazzi del settore giovanile. Come ad esempio Pietro Piermartiri e Alessandro Cozzolino, convocati con la rappresentativa del girone F di serie D per il collegiale svoltosi ad Avezzano. Il primo è un difensore classe 2005, il secondo è un attaccante, classe 2005.

Il campionato riprende domenica 2 aprile con il Tolentino impegnato in casa contro il Team Nuova Florida. Poi ci sarà l’anticipo pasquale del giovedì (6 aprile) nella tana della capolista Pineto. Quindi, le ultime sfide della stagione: il 16 aprile Avezzano-Tolentino; il 23 Tolentino-Trastevere; il 30 Porto d’Ascoli-Tolentino e, infine, il 7 maggio Tolentino-Roma City. Sei partite al termine della regular season, con i cremisi che, ultimi in classifica, devono recuperare tre punti rispetto al Notaresco (penultimo) e cinque rispetto alla Vastese (terz’ultima), la quale rappresenta la soglia dei play out, cioè la non retrocessione diretta in Eccellenza. A sei lunghezze c’è il Montegiorgio. Domenica 2 aprile ci sarà la sfida Vastese-Montegiorgio, il Notaresco sarà di scena a Trastevere. Dunque, se il Tolentino ripartisse con un successo, i giochi potrebbero davvero risultare ancora aperti, come predicano in questi giorni giocatori e staff tecnico cremisi.

m. g.