Tomassetti: "Adesso a Fabriano un match decisivo"

"Lo aspettavo da un po’ e finalmente è arrivato" ed in più è stato decisivo per ottenere tre punti d’oro su un campo ostico come quello dell’Atletico Gallo. Il primo timbro in campionato di Anthony Tomassetti, giunto in "zona Cesarini", ha regalato una grande gioia alla Sangiustese, dopo una rocambolesca partita, finita 3-2, dove i calzaturieri, nonostante il doppio vantaggio, erano stati raggiunti, tant’è che l’ennesimo pareggio sembrava scritto. "L’approccio è stato positivo e aggressivo, infatti – racconta il difensore rossoblù – ci siamo subito portati in vantaggio, poi abbiamo commesso qualche errore di squadra ma abbiamo avuto la capacità di sistemarci ed alla fine è arrivata la vittoria. Come successo in altre partite, il gol è giunto di nuovo nel finale e ritengo che sia un chiaro segnale dell’unità di un gruppo dove i componenti remano tutti nella stessa direzione. Inoltre – aggiunge – abbiamo dimostrato di stare molto bene fisicamente, forse non è un caso che mettiamo a segno delle reti quando gli avversari calano di condizione". Adesso gli uomini di Morganti saranno protagonisti ancora in trasferta, quando incroceranno il Fabriano Cerreto. "Sto trovando tanta continuità – afferma Tomassetti – e quella di Fabriano è per noi una gara fondamentale, che sarà difficile e maschia, però stiamo lavorando al meglio per affrontarla".

d. p.