Tonuzi: "Che gioia segnare il gol che ha evitato il ko"

Non è bastata la sua doppietta per aggiudicarsi i tre punti nella sfida di Porto Sant’Elpidio ma Ardit Tonuzi, grazie alla sua rete arrivata all’ultimo respiro, ha consentito alla Sangiustese di pareggiare e continuare la striscia di risultati positivi. "Eravamo reduci – dice l’attaccante – da un periodo dove stavamo facendo bene senza incassare gol, ci ha un po’ spezzato le gambe averne subiti due, dopo essere passati in vantaggio. A fine primo tempo ci siamo detti di metterci sotto per cercare almeno di pareggiarla e, magari, anche di vincerla. Per me è stata una bella soddisfazione segnare il pareggio al 93’ quando tutti ci davano per spacciati". Ora i fari sono puntati sulla sfida di domenica, quando allo stadio "La Croce" arriverà l’Osimana. "Ci attende – avverte Tonuzi, autore al momento di cinque reti in campionato – una partita tosta, dovremo prepararla nel modo giusto. Daremo tutto in campo per conquistare il successo, come abbiamo sempre fatto. Ultimamente le cose stanno andando sempre meglio all’interno del gruppo, mi sto trovando bene, la squadra è più tranquilla e compatta: con simili premesse è più facile mettere in pratica ciò che si prova".

Diego Pierluigi