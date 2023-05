Tornei giovanili, parla il responsabile tecnico

"Premiato l’impegno collettivo". Saverio Federici, responsabile tecnico della scuola calcio della Cingolana San Francesco, esprime così la soddisfazione per il successo assoluto e il terzo posto conquistati rispettivamente dalle squadre Esordienti 2011 e Giovanissimi 2008-09 nella Spal Cup, il torneo nazionale disputato da 200 squadre per complessivi circa 4.000 giocatori, tra Cervia, Milano Marittima. "E’ la prima e prestigiosa gratificazione – sottolinea Federici – ottenuta, dopo aver collezionato buoni risultati in varie competizioni, grazie all’apporto impagabile garantito da dirigenti, accompagnatori e famiglie dei ragazzi. Ammirevoli i ragazzi: molto affiatati e molto educati". Gli Esordienti sono guidati da Natale Vitali e Valerio Angelucci. Nella partita finale, la Cingolana San Francesco ha battuto per 6-1 la Frugarolese. Il terzo posto dei Giovanissimi 2008-09, allenati da Iacopo Zitti, ha completato le felici risultanze. "La scuola calcio – precisa Federici – è il fiore dell’occhiello della Cingolana San Francesco. Sono numerosi i ragazzi sotto osservazione da parte di società di categorie superiori".

Gianfilippo Centanni