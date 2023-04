Torneo delle regioni Under 17: battuta la Campania, è finale

La selezione Under 17 marchigiana è in finale al Torneo delle regioni e alle 11 di oggi affronterà a Vercelli i padroni di casa del Piemonte Valle d’Aosta. La squadra allenata da Francesco Baldarelli ha superato 3-0 la Campania grazie alle reti di Pierluigi, Gaspari e poi c’è stata un’autorete. Non solo, sullo 0-0 il portiere marchigiano Orsini ha parato un rigore. La finale potrà essere seguita in diretta streaming sul profilo YouTube della Lnd. "E’ stata – è il commento di Baldarelli – una partita difficile come immaginavamo, la Campania dispone di ottime individualità. È stato bravissimo il nostro portiere a parare un rigore a inizio gara che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Abbiamo subito reagito e colpito un palo. Nella ripresa ci siamo organizzati, con i cambi, riuscendo a portare a casa un risultato rotondo. Voglio elogiare i miei giocatori per il cuore e l’applicazione, ora sono chiamati all’ultima fatica e sono certo che daranno il meglio".

La rosa dell’under 17: Cristiano Frulla e Diego Manna (Acc. Granata); Filippo Bellucci e Michele Saponaro (Fano); Gennaro Pietropaolo (Atl. Centobuchi); Cristian Nobili (Atl. Gallo); Diego Gaspari (Atl. Ascoli); Andrea Cosignani, Cesario Mangiacapre (Civitanovese); Xhaferr Beu (Delfino Fano); Gianmarco Alessandroni (Vigor Senigallia); Jacopo Cerquozzi (Fermo); Elia Morini (Gabicce G.); Andrea Morelli (Grottammare); Davide Sergiacomo (Urbino); Davide Castignani (Montefano), Federico Pierluigi (Maceratese); Edoardo Ciottilli, Edoardo Corrado e Tommaso Orsini (Tolentino).