Torneo open al via, si chiude il 19 marzo

È in pieno svolgimento allo stadio Polisportivo, sui campi del Circolo Tennis Civitanova, il torneo open di 3^4^ categoria organizzato dal sodalizio rossoblù. Ben 165 gli iscritti, spalmati tra singolare maschile e singolare femminile. Le partite sono cominciate il 4 marzo e si concluderanno il 19. Intanto è ufficiale la nuova rosa della squadra che difenderà i colori del Ct Civitanova nel prossimo campionato di serie C. La coppia straniera è composta dal tedesco Luca Marius Gelhardt e dal portoghese Francisco Alberto De Amorim Rocha. Confermati Lorenzo Battista, Filippo Mazzola, Riccardo Rotilio, Matteo Spernanzoni, Edoardo Miccini ed Edoardo Picini. I nomi nuovi sono quelli di Francesco Xavier Ferolla, proveniente da un circolo perugino, e degli Under 18 Filippo Tombesi e Leonardo Leonfanti. La prima fase del torneo scatterà il 26 marzo, con i rossoblù impegnati a Cupra Marittima, e si concluderà il 7 maggio con la trasferta a Senigallia. L’anno scorso il Ct Civitanova fallì d’un soffio la promozione in B2, stoppato dal Galatina nei play-off nazionali.