Tortelli: "È un’altra Maceratese Raccolto meno di quanto seminato"

"Con le prime due della classe ce la siamo giocata alla pari e con l’Osimana abbiamo dominato: è la dimostrazione che la Maceratese con questa rosa avrebbe potuto ambire a qualcosa di grande". È la foto scattata dal jolly biancorosso Paolo Tortelli sulla squadra che nel girone di ritorno ha mostrato di avere un altro passo dopo il mercato di dicembre. "Siamo una realtà – aggiunge – differente da quella dell’andata con qualche certezza in più. Ma dobbiamo continuare su questa strada senza fare passi indietro nelle prestazioni. Speriamo che i risultati siano ancora più positivi perché avremmo meritato qualcosa in più". I biancorossi devono fare ancora uno step per essere più competitivi. "Occorre – spiega – essere più cinici e cattivi a voler chiudere le gare. Siamo passati da un girone d’andata in cui si creava poco a un inizio di ritorno in cui abbiamo costruito le premesse per fare gol, ma dobbiamo mettere al sicuro il risultato perché può capitare, come è successo con Osimana e Azzurra Colli, che facciano centro con un tiro della domenica. Poi ci vorrebbe anche un po’ di fortuna". Domenica all’Helvia Recina arriverà il Montefano. "È una squadra organizzata che con merito sta lassù. I viola – spiega Tortelli – costituiscono un complesso esperto della categoria, ha elementi di valore che giocano assieme da tempo e volano sulle ali dell’entusiasmo". La classifica della Maceratese non ammette cali di tensione. "Guai a perdere quell’umiltà e cattiveria che ci hanno contraddistinto. Una migliore posizione in graduatoria ti permette di giocare con maggiore tranquillità".