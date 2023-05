Tortona completa le semifinaliste

Ieri a Trento si è giocata gara4 dei quarti playoff che ha decretato il passaggio in semifinale di Tortona dopo che Spagnolo ha fallito i liberi del sorpasso. La squadra di Ramondino ha vinto così in trasferta 82-81 chiudendo la serie 3-1 e completando il quadro delle semifinali. Christon e compagni saranno gli sfidanti della Virtus mentre Sassari proverà a fare lo sgambetto a Milano. La finale scudetto sembra già scritta dall’inizio ma le avversarie hanno le armi per infastidire almeno un poco le due favorite .