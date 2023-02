Toscani al Tubaldi senza tre pedine

Mano pesante del giudice sportivo sulla Torres e sul Pontedera dopo le gare di recupero giocate mercoledì.

Quattro giornate: Liviero (Torres) "per aver tenuto, al termine della gara, una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto protestava contro il suo operato con frasi irrispettose e lo colpiva per tre volte alla spalla in modo provocatorio e aggressivo".

Due gare: Gerardi (Vis Pesaro) "una condotta violenta nei confronti di un avversario, colpendolo con forza sullo stinco con un calcio con il pallone a trenta metri circa".

Una gara: Martinelli (Pontedera), "Per avere, al 31’ minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva senza provocare".

Un turno: Ladinetti e Shiba (Pontedera), Di Santo (Siena), Coppo (Vis Pesaro).